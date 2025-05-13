هل تسحب الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم؟ البرلمان يرد(فيديو)

كشف النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، حقيقة تفكير الحكومة في سحب مقترح أو مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به للبرلمان.

هل تفكر الحكومة في سحب مشروع الإيجار القديم؟

وأكد "الفيومي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": لم يحدث مطلقا أن فكرت أو طرحت الحكومة إمكانية سحب مشروع قانون الإيجار القديم من البرلمان.

تصريح الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم

وأضاف: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتشريعية، صرح بأن الحكومة تقبل بأي رؤية يراها البرلمان لقانون الإيجار القديم.

وتابع: قانون الإيجار القديم لن يتم تمريره أو إصداره إلا بعد التأكد من تحقيقة العدالة بين الطرفين المستأجرين والملاك.



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