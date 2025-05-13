الثلاثاء 13 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

هل تسحب الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم؟ البرلمان يرد(فيديو)

الإيجار القديم، فيتو
الإيجار القديم، فيتو

كشف النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، حقيقة تفكير الحكومة في سحب مقترح أو مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به للبرلمان.

هل تفكر الحكومة في سحب مشروع الإيجار القديم؟

وأكد "الفيومي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": لم يحدث مطلقا أن فكرت أو طرحت الحكومة إمكانية سحب مشروع قانون الإيجار القديم من البرلمان.

تصريح الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم

وأضاف: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتشريعية، صرح بأن الحكومة تقبل بأي رؤية يراها البرلمان لقانون الإيجار القديم.

 

وتابع: قانون الإيجار القديم لن يتم تمريره أو إصداره إلا بعد التأكد من تحقيقة العدالة بين الطرفين المستأجرين والملاك.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحكومة مشروع قانون الايجار القديم قانون الإيجار القديم الإيجار القديم تعديلات الايجار القديم المستشار محمود فوزى محمد عطية الفيومي

مواد متعلقة

رئيس إسكان البرلمان يكشف موعد صدور قانون الإيجار القديم

الأحد، حزب الوفد يقدم رؤية كاملة حول قانون الإيجار القديم (صور)

ملخص ما حدث في جلسات الإيجار القديم بمجلس النواب (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري نايل 2025

هل تسحب الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم؟ البرلمان يرد(فيديو)

هل يتم إغلاق المتحف المصري الكبير 15 يونيو المقبل؟ الحكومة ترد (فيديو)

محمد عواد يعتذر لجماهير الزمالك بعد خطئه في مباراة بيراميدز (فيديو)

رئيس قناة السويس يرد على ترامب بشأن العبور المجاني للسفن الأمريكية

وفق القانون الجديد.. من يحق له إصدار الفتوى الشرعية ؟ (إنفوجراف)

بيراميدز يهزم الزمالك ويواصل مطاردة الأهلي في الصدارة

الأمن يكشف حقيقة فيديو مشاجرة داخل سيارة على طريق سريع بالجيزة

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

أتربة تغطي المحافظات وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف عن سيناريو الصعب

تعرف على أسعار النحاس اليوم

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

وفق القانون الجديد.. من يحق له إصدار الفتوى الشرعية ؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وكيف بارك الله عليه

تفسير حلم الفلفل الحار في المنام وعلاقته بزوال الهموم والأحزان

ما حكم صلاة الجمعة حال اجتمعت مع العيد في يوم واحد؟، أحمد كريمة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية