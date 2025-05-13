رئيس إسكان البرلمان يكشف موعد صدور قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم، كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، موعد صدور قانون الإيجار القديم بعد التعديلات.

وعد الحكومة للمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: "نعد بإن مفيش حد هيبات في الشارع ومفيش حاجة اسمها تهجير ونسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والدستور يلزم الدولة بتوفير سكن مناسب لمحدودي الدخل".



تعديلات قانون الإيجار القديم

وأضاف:"سيكون هناك تعديلات على مشروع الإيجار القديم تراعي مخاوف المستأجرين والملاك، والحكومة من خلال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، أكد التزام الحكومة بالمخرج النهائي للقانون الذي يصل اليه البرلمان".



موعد صدور قانون الإيجار القديم

وأكد: سننتهي من تعديلات قانون الإيجار القديم قبل نهاية يوليو المقبل، والقانون لن يكون بنفس الصورة التي تقدمت بها الحكومة.



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