حيثيات المؤبد لعاطل متهم بقتل عامل بسبب خصومة ثأرية في السلام

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل شاب بسبب خصومة ثأرية وخلافات بينهما في منطقة السلام.

وجاء في الحيثيات، أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة هي تخطيط شيطاني وجريمة هدر روح انسان، حيث تبين أن المتهم أهدر حياة المجني عليه بغير حق، بسبب خصومة ثأرية قديمة، وعلي أثرها قرر الأول الانتقام من الأخير وقتله دون رحمة أو تفكير واستطاع الشيطان أن يسيطر علي أهوائه وعقله في تنفيذ الانتقام والقتل، وحمل سلاح أبيض لارتكاب جريمته.

وأضافت الحيثيات، أنه بالاستماع إلى أقوال شهود العيان في الواقعة، أكدوا أن المجني عليه عامل طيب السمعة ولم يسئ لأحد طيلة حياته، إلى أن ظهر المتهم أمامه، وطعنه بسلاح أبيض مطواة وفر هاربا من العقار قبل ضبطه، وقبل إسعاف المجني عليه لقي مصرعه في الحال.

وأشارت الحيثيات، إلى أن المتهم ترك عمله وظل يجلس منتظر المجني عليه أمام مسكنه، فترات طويله إلي أن جاءت له الفرصة والشارع خالي من المارة، وفي ساعة متأخرة من الليل اخرج المتهم من طيات ملابسه سلاح أبيض،مطواه وسدد للضحية عدة طعنات أسقطته غارقا في دمائه، وفر هاربا ودماء المجني عليه على ملابسه.



وأضافت الحيثيات، أن المحكمة اطمأنت واستقر في يقينها أن الأدلة أكدت عزم المتهم علي ارتكاب الجريمة وخاصة أنه اعترف أمام جهات التحقيق أن والد المجني عليه قتل شقيقه، وتوفي بعدها وظل الانتقام من نجله يراوده لأن شقيقه دفع حياته ثمنا لخلافات بينهما، وأقسم أنه لن يتركه يعيش، وسوف ينتقم منه وظل ينتظره سنوات إلي أن جاءت له الفرصة التي استغل مرور المجني عليه وطعنه في الحال.

وأوضحت الحيثيات، أنه بعد الاطلاع علي تحريات المباحث تبين أن المتهم ارتكب الواقعة بسبب وجود خصومة ثأرية سابقة وخلافات بين شقيق المتهم والمجني عليه وعلى إثرها قام المتهم بإعداد وحيازة سلاح أبيض مطواه وقام بمراقبة خط سير المجني عليه حتى أن ظفر به أثناء خروجه من عمله متجها الي مسكنه بدائرة القسم وسدد له عدة طعنات مما أدى وفاته.

تعود تفاصيل الواقعة، بتلقي مديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد مقتل عامل بدائرة قسم شرطة السلام،وهروب المتهم

وبانتقال رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة إلى مكان البلاغ، تبين صحة البلاغ والعثور على جثة عامل تم طعنه بسلاح ابيض



وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات للمراقبة تم تحديد هوية المتهم وتبين انه عاطل وأنه وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خصومة ثأرية قديمة وخلافات

وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بقتل المجني عليه.

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