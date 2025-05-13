كاسي في شهادتها ضد ديدي: تعرضت لاعتداء جسدي ونفسي يوميا لمدة 11 عامًا

أدلت المغنية السمراء كاساندرا "كاسي" فينتورا، بشهادتها ضد شون "ديدي" كومز اليوم الثلاثاء، ومسحت دموعها بمنديل ورقي وهي تصف "الاعتداء الجسدي"، و"الإساءة النفسية"، اليومية التي تعرضت لها على يد كومز طوال علاقتهما التي استمرت 11 عامًا.

شهادة كاسي ضد ديدي في المحكمة

وكانت فينتورا، التي ارتدت بلوزة عنابية بأكمام طويلة، هادئة الكلام وبدا عليها علامات الحمل بوضوح، وكانت تضغط على بطنها أحيانًا وتأخذ أنفاسًا عميقةو وتوقفت مرة واحدة على الأقل لتهدئة نفسها أثناء الاستجواب وقالت: "أنا آسفة".

يُمثّل حضور فينتورا في قاعة محكمة مانهاتن، تجربة قاسية وصعبة، لانها أول مرة تجتمع فيها مع ديدي، في نفس الغرفة منذ عام 2018، عندما حضرا جنازة كيم بورتر، شريكة كومبس السابقة منذ فترة طويلة.

وبدأت فينتورا شهادتها، التي من المتوقع أن تستمر لعدة أيام، بوصف أصول علاقتها مع كومبس ديدي، حيث التقيا عندما كانت عارضة أزياء، ومغنية في التاسعة عشرة من عمرها في مدينة نيويورك، ومنحها كومبس، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 38 عامًا، عقدًا لعشرة ألبومات مع شركته "باد بوي ريكوردز"، بينما أصدر لها ألبومًا واحدًا فقط.

ووصفت فينتورا نفسها بالسذاجة آنذاك، قائلةً إنها انجذبت إلى كومبس، لأنه كان "مسليًا" و"ممتعًا" و"أكبر من الحياة"،وأضافت: "صدفةً، كان يتحكم بمسيرتي المهنية".

واستكملت كاسي شهادتها، موضحة أنها في عام 2007، احتفلت بعيد ميلادها الحادي والعشرين مع كومبس وبعض الأصدقاء في لاس فيجاس، حيث قبّلها كومبس في الحمام.. تركها ذلك "مرتبكة"، لكنها مع ذلك استمتعت بقضاء الوقت معه، وسرعان ما تحولت علاقتهما إلى علاقة جنسية، وعرّفها كومبس على أنواع عديدة من الجنس،. قائلة: "كنت صغيرة جدًا، ولم أكن أعرف حتى بعض الكلمات التي تحدثنا عنها.. كنت عديمة الخبرة الجنسية".

بعد فترة وجيزة، وفي رحلة إلى ميامي، بدأ كومبس وفينتورا ممارسة الجنس.. عندما كانت في الثانية والعشرين من عمرها، عرّفها على ما أسماه "اللقاءات الجنسية غير التقليدية"، وهي تجارب جنسية طويلة الأمد تحت تأثير المخدرات في الفنادق، حيث كان كومبس يشاهد فينتورا، بينما تمارس الجنس مع مرافقين ذكور.

في النهاية، أوعز كومبس إلى فينتورا بتنظيم "لقاءات جنسية غير تقليدية"، والتي تضمنت توظيف مرافق وتجهيز غرفة فندقية لثلاثتهم، كانت تحدث بشكل أسبوعي وتستمر لأيام، وتقول فينتورا إن أطول لقاء تتذكره كان أربعة أيام، أُعطيت أدوية لتتمكن من "التظاهر" أمام كومبس لساعات متواصلة، وبعد ذلك كانت تستريح لأيام بسبب الحرمان من النوم والجفاف، وقالت فينتورا: "أصبحت هذه "النوبات" بمثابة عمل، حيث لم يكن هناك مجال لفعل أي شيء آخر سوى التعافي، والشعور بالطبيعية من جديد".

قالت فينتورا إنها لم ترغب في ممارسة "الجنس مع غرباء" من أجل متعة كومبس، لكن "لم أشعر أن لديّ الكثير من الخيارات.. لم أكن أعرف ما معنى "لا"، أو ما قد يتحول إليه "لا"، ولأن كومبس كان يصور هذه اللقاءات الجنسية كثيرًا، خشيت فينتورا أن "يبتزها" بنشر اللقطات على الإنترنت.

في مرحلة ما من علاقتهما، قالت فينتورا إنها بدأت تختبر "جانبًا مختلفًا" من كومبس، "وهو جانبه المسيء"، قالت فينتورا إن الشجارات كانت تتحول إلى "عنف"، وكان كومبس "يطرحني أرضًا، ويجرني، ويركلني، ويدوسني على رأسي إذا سقطت"، وعندما سألتها النيابة العامة عن عدد مرات "التحرش الجسدي" الذي كان كومبس يرتكبه معها، تنهدت فينتورا وقالت: "كثيرًا جدًا".. أسفرت هذه الشجارات العنيفة عن إصابات، مثل الكدمات، وانتفاخ العينين، وعقد في جبين فينتورا.. ومع ذلك، قالت فينتورا: "كان هناك حب".

كما وصفت معاناتها من "إساءة نفسية" يومية، أثناء مواعدة كومبس، قائلة إنه أراد "السيطرة" على كل جانب من جوانب حياتها ومسيرتها المهنية، وقالت إنه أجبرها على رفض فرص مهنية بينما كان يتحكم بمسيرتها الموسيقية، وكان غالبًا ما يفرض عليها مظهرها وسلوكها، قائلًا أشياء مثل "حسني مظهرك" وانتبهي لكلامك". كان كومبس يتصل بفينتورا ويرسل لها رسائل نصية "دون انقطاع"، وكان يأمر حراسه الأمنيين بمراقبتها باستمرار، عندما كانت تعيش في نيويورك، ثم في لوس أنجلوس لاحقًا، كان يدفع إيجارها، وكان يزور مساكنها دون سابق إنذار، مستخدمًا مفاتيحه الخاصة.

مايو 2025 بدء محاكمة شون ديدي

وبدأت رسميًّا، محاكمة المنتج والمغني الشهير شون ديدي، في شهر مايوم ٢٠٢، في إحدى محاكم ولاية نيويورك الأمريكية.

ويواجه عدة تهم من أبرزها، الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي.

تفاصيل جديدة في قضية ديدي

وذكر المحامي، أن 120 متهمًا قدموا شكاوى بسوء السلوك الجنسي، ضد المغني والمنتج “ديدي”، بينهم 60 رجلًا و60 امرأة، وأن 25 منهم كانوا قاصرين، وقت ارتكاب جرائم الاعتداء المزعومة.

الشرطة تداهم منزل ديدي

في سياق متصل، نشرت قناة “فوكس” الإخبارية أول فيديو، لمداهمة الشرطة لمنزل المغني والمنتج الشهير ديدي، الذي يواجه عددا من الاتهامات الخطيرة، من ضمنها الاتجار بالنساء، وضربهن، والاعتداء الجنسي عليهن، والتخدير القسري لاغتصابهن.

وداهمت قوات الشرطة مؤخرا، منزل المغني ديدي، الذي يقع في ولاية ميامي، في عملية موسعة، تمت بمعاونة العشرات من رجال الشرطة، والمروحيات، والسيارات، والكلاب البوليسية، وذلك بعد إصدار مذكرة اعتقال له.

ويخضع شون “ديدي” كومز، لتحقيق فيدرالي، بسبب عدد من الدعاوى القضائية المرفوعة ضده، من قبل عدد من النساء.

وذكرت تقارير صحفية، نقلًا عن مسؤولين فيدراليين، أنهم أجروا مقابلات مع ثلاث نساء، ورجل في مانهاتن، ومن المقرر إجراء مقابلات أخرى، فيما يتعلق بمزاعم الاتجار بالجنس، والاعتداء الجنسي، والتحريض على المخدرات، والأسلحة النارية، وتوزيعها بشكل غير قانوني.

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