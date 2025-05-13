الثلاثاء 13 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الحكومة تستجيب لزراعة النواب: صرف باقى مستحقات مزارعى القطن خلال 24 ساعة

لجنة الزراعة والري
لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، فيتو

أعلن المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، عن حل مشكلة صرف باقى مستحقات مزارعى القطن خلال 24 ساعة بشكل جذري.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة.

 

تقاعس وزارة قطاع الأعمال العام

وكانت اللجنة فى مستهل الاجتماع، اليوم، انتقدت تقاعس وزارة قطاع الأعمال العام، عن القيام بدورها، ورفض الوزارة توقيع البروتوكول مع وزارة المالية، بشأن محصول القطن، وذلك لسرعة صرف باقى مستحقات  باقى مزارعى القطن، ذلك البروتوكول الذى بمقتضاه ستقوم وزارة قطاع الأعمال بشراء القطن لصالح وزارة المالية، وتقوم بحلجه وبيعه لصالح وزارة المالية، خاصة وأن وزارة المالية قامت بسداد 3 مليار جنيه مستحقات مزارعى القطن".

 

وزارة قطاع الأعمال

 

وأشار الحصري، إلى أن وزارة قطاع الأعمال صاحبة النصيب الأكبر فى الملف تقاعست من توقيع البروتوكول مع المالية وهو ما يعنى عدم صرف باقى مستحقات المزارعين في المواعيد المقررة لها، طبقا لما تم التوصية به في اجتماعات اللجنة في حضور الوزارء، مؤكدا أن اللجنة ستقوم برفع مذكرة رسمية لرئيس مجلس الوزراء يفيد بتقاعس وزارة  قطاع الأعمال من المسئولية وهو ما يعني معاناة المزارعين وعزوف الفلاحين عن زراعة القطن خلال السنوات المقبلة وهو ما سيتسبب فى أزمة خلال الفترة المقبلة.
 

وزير الشئون النيابية والقانونية

ووجه النائب هشام الحصرى، الشكر للمستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا:" مالى المستشار حريص من اليوم الاول على حل المشكلة، وحضر كل الاجتماعات التى عُقدت لبحث الأزمة وإيجاد حلول، واليوم يعلن استجابة الحكومة العاجلة للمشكلة ووعد بحلها خلال 24 ساعة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشئون النيابية والقانونية الشئون النيابية المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية هشام الحصري قطاع الأعمال وزارة قطاع الاعمال العام

مواد متعلقة

زراعة النواب تهاجم وزارة قطاع الأعمال بسبب أزمة القطن

رئيس زراعة النواب يدعو مسئولي المديريات بالمحافظات بالتحلي بروح المسئولية

وزير الشباب في مجلس النواب: هناك فجوة بين المطلوب تنفيذه من مشاريع وبين المخصصات

الأكثر قراءة

تغييرات بالجملة في تشكيل بيراميدز أمام الزمالك بالدوري

الداخلية تكشف تفاصيل واقعة اقتحام مسجد بالسلام والاعتداء على شاب

شاهد، حديث جانبي بين بنشرقي وحكم مباراة الأهلي وسيراميكا

لماذا استبدلت السعودية لون سجادة استقبال الرئيس الأمريكي من الأحمر للبنفسجي؟ مقارنة بين زيارة ترامب وبايدن

الأهلي يهزم سيراميكا بهدف ويواصل صدارة الدوري المصري (صور)

لجنة محددات العدالة الاجتماعية: استبعاد غير المستحقين للدعم بشكل تدريجي وعادل

الامن يكشف حقيقة فيديو مشاجرة داخل سيارة على طريق سريع بالجيزة

الهدوء يعم ليبيا بعد ساعات من اشتباكات دامية أدت لمقتل الككلي وإصابة 6 آخرين

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

أتربة تغطي المحافظات وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف عن سيناريو الصعب

تعرف على أسعار النحاس اليوم

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد إقرار قانون الفتوى.. دار الإفتاء تطلق برنامجا تدريبيا للصحفيين لتعزيز التغطية المهنية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الحسد يضر صاحبه وكيف تعرف أنك محسود

تفسير حلم القطة في المنام وعلاقته بالمكر والخبث وعدم الوفاء

أحكام خاصة بالحيض في الحج والعمرة

المزيد
الجريدة الرسمية