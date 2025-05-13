الرمادي يجري تغييرا على تشكيل الزمالك في مواجهة بيراميدز

أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي تعديلًا على التشكيل الذي يخوض به الأبيض مباراة بيراميدز، والتى انطلقت في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

ودفع الجهاز الفني بصلاح مصدق بدلًا من محمد شحاتة بعد شكوى الأخير من آلام في العضلة الخلفية، ودخل أيمن أمير عبد العزيز ليتواجد على مقاعد البدلاء.

وأصبح تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج - محمود حمدي"الونش" - حسام عبد المجيد- عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – صلاح مصدق - عبد الله السعيد - سيف جعفر.

خط الهجوم: ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي ومصطفى الزناري وأحمد فتوح ومحمد حمدي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد حمدي وسيف الجزيري وحسام أشرف وأيمن أمير عبد العزيز.

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