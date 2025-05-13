البترول: 3 اكتشافات جديدة للزيت والغاز بالصحراء الغربية وخليج السويس

في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على تعظيم معدلات الإنتاج وتشجيع الشركات العاملة على زيادة أنشطة الحفر الاستكشافي مما يعكس الإمكانيات الواعدة لقطاع الطاقة المصري، ونجحت شركات خالدة وبتروبل وجابكو في تحقيق ثلاث اكتشافات جديدة للزيت والغاز في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية وخليج السويس، حيث نجحت شركة خالدة فى 11 مايو الحالى من تحقيق كشف جنوب NUT-1 بالصحراء الغربية وأثبتت التسجيلات الكهربائية عن وجود شواهد غازية في طبقة رمال الشفا بمكون الباليوزوي بسمك صافي 253 قدما وكان الإحتياطي المتوقع إضافته قبل حفر البئر مقدر بحوالي 12.5 مليون برميل زيت مكافئ (62.7 بليون قدم3 غاز و1.15 مليون برميل متكثفات)، وجار العمل على قياس الضغوط وسيتم اختبار وتقييم البئر في أقرب وقت.

مد خط إنتاج جديد لاستكمال حفر عدة آبار

بالإضافة إلى الخطة الجاري الانتهاء منها والتي تتضمن مد خط إنتاج 10 بوصة بطول 23 كم واستثمارات حوالي 10 ملايين دولار، وكذلك استكمال خطة حفر عدة آبار استكشافية بالمنطقة تستهدف تعظيم إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي في الفترة المقبلة. الإنتاج المتوقع من البئر 30 مليون قدم مكعب غاز فى اليوم.



كما حققت شركة بتروبل كشف جديد فى 8 مايو الجاري باختبار وتقييم البئر التقييمي غرب فيران-2 بخليج السويس بتثقيب 27 مترا في رمال عسل وكان المسترجع 2660 برميل زيت وجار تقييم الاحتياطي المضاف من البئر.



وحققت شركة جابكو كشف جديد فى الأول من مايو باختبار وتقييم البئر الاستكشافي GS327-A15 بتثقيب 38 قدما في رمال الكريم، وكان المسترجع 720 برميل زيت يوميا وجار تقييم الاحتياطي المضاف من البئر.

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