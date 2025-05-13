الثلاثاء 13 مايو 2025
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رياضة

مصر في المجموعة الرابعة بتصفيات كأس العالم لكرة السلة 2027

منتخب مصر لكرة السلة
منتخب مصر لكرة السلة

أسفرت قرعة تصفيات كأس العالم لكرة السلة قطر 2027، عن وقوع منتخب مصر لكرة السلة، في المجموعة الرابعة من التصفيات.

وضمت مجموعة المنتخب الوطني لكرة السلة، كلا من:" مالي - أنجولا - أوغندا بالإضافة إلى المنتخب المصري".

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ويقود الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة السلة محمد الكرداني مدير فني - محمد سليم مدرب - رامي جنيدي مدرب- أحمد الجارحي مدرب- سامح صلاح- مدير الفريق- محمد جمال مخطط أحمال - إسلام جمعة علاج طبيعي - عبد الرحمن الجلاد إحصائي - علي موسى استشفاء.

ويسعى المنتخب الوطني المصري لتقديم مستوى قوي في منافسات البطولة الأفريقية المقبلة، والتي سيبدأ جهاز المنتخب الوطني في الإعداد لها عقب نهاية المنافسات المحلية.
 

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