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تجديد اعتماد منظمة الـ AO العالمية لقسم جراحة التجميل والوجه والفكين بطب عين شمس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

اعتمدت المنظمة العالمية AO ومقرها سويسرا قسم جراحة التجميل والحروق والوجه والفكين بكلية الطب جامعة عين شمس مركزمعتمد منها لتدريب الأطباء علي جراحات الجمجمة والوجه والفكين.

تجديد اعتماد منظمة الـ AO العالمية لقسم جراحة التجميل والوجه والفكين بطب عين شمس

وتعد منظمة ال AO العالمية ومقرها سويسرا منظمة دولية غير ربحية متخصصة في تعليم وتدريب الأطباء من كل انحاء العالم علي أفرع جراحات الجمجمة والوجه والفكين المتعددة والتي من بينها رد وتثبيت كسور عظام الجمجمه والوجه والفكين وجراحات اصلاح تشوهات عظام الجمجمه والوجه والفكين المختلفه وجراحات عظام الفكين الجمالية وجراحات استئصال أورام الوجه والرقبه وإصلاحها.

وقد أعرب الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس عن سعادته بهذا الإنجاز لكلية الطب والذي يضاف لإنجازات الكلية في التعليم والتدريب، كما يرفع من مكانة الجامعة عالميًا.

وتقدم الدكتور علي الأنور عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات بالتهنئة لقسم جراحة التجميل ورئيس القسم الدكتور أحمد علي حسن والدكتور أمير البربري الأستاذ بالقسم ورئيس مجلس ادارة منظمة ال AO العالمية لجراحات الجمجمه والوجه والفكين.

وعبرالدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس عن شعوره بالفخر لما تقدمه وحدة جراحات الوجه والفكين بقسم جراحة التجميل والكورسات التدربيبة للأطباء من مصر والدول العربية وأضاف أن هذا نتاج دعم إدارة المستشفيات للتدريب وتعليم الأطباء.

وأوضح الأستاذ الدكتورعصام فخري مدير مستشفي الدمرداش ونائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس أن الإدارة تسخر كل الامكانيات للأقسام من أجل تدريب وتعليم الأطباء وخاصة جراحات الوجه والفكين.

جدير بالذكر أن  الدكتور أمير البربري الأستاذ بقسم جراحة التجميل بالجامعة والمتخصص في جراحات الجمجمة والوجه والفكين تم انتخابه كرئيس لمجلس إدارة المنظمة علي مستوي العالم ويحاضر في هذا المجال بكل دول العالم، كما أن  الدكتور مصطفي حميده الأستاذ المتفرغ بالقسم ورئيس القسم الأسبق هو أول من أدخل تقنية تثبيت كسور الوجه والفكين  في مصر في منتصف الثمانيات  وكان عضو دائم بمنظمة ال AO وكان رئيسا اقليميا لها وكان له الفضل في تعليم أجيال كثيرة من أعضاء هيئة التدريس والأطباء بمصر والوطن العربي وأفريقيا علي هذه الجراحات.

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