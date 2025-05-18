الأحد 18 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

انفوجراف

أرقام مميزة لمحمد صلاح ضد برايتون (إنفوجراف)

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صلاح محمد صلاح انفوجراف ليفربول برايتون

مواد متعلقة

بعد محمد صلاح وفان دايك، ليفربول يبدأ مفاوضات تجديد عقد نجم آخر

رغم أنباء اقترابه من ليفربول، دي بروين يستقر على الانضمام لهذا النادي

ليفربول يتعادل مع آرسنال 2-2 في قمة الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

النقض تؤيد إعدام نورهان قاتلة أمها بمساعدة عشيقها ببورسعيد

هل الزمالك سيحضر اجتماع رابطة الأندية؟ مصدر بالنادي يرد

حقيقة استشهاد شقيق يحيى السنوار في غارة إسرائيلية

موعد مباراة الأهلي الختامية في الدوري والقناة الناقلة

برنامح عمل مكثف للرئيس اللبناني في مصر غدا

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو والتفاح في سوق العبور

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي والجمبري وانخفاض البوري في سوق العبور

نقيب المحامين بالشرقية: نجاح الإضراب أمام جنايات الزقازيق بنسبة 100% (صور)

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الأحد

كيف تتأكد من سلامة الشيك الصادر لك؟

حالات يلتزم فيها حائزو الحيوانات بإخطار السلطة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام مميزة لمحمد صلاح ضد برايتون (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، كيف يكون تكفين المُحرم للرجل والمرأة؟ الإفتاء توضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 18 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 18 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية