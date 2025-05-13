الثلاثاء 13 مايو 2025
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سياسة

رئيس زراعة النواب يدعو مسئولي المديريات بالمحافظات بالتحلي بروح المسئولية

لجنة الزراعة والري
لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، فيتو

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي كان لديه رؤية ثاقبة مستقبلية في القطاع الزراعى، من خلال مشروعات التوسع الأفقي والتى نتج عنها تجاوز مساحة الرقعة الزراعية لنحو ١٠ ملايين فدان، ووفقا لبرنامج الحكومة أن خلال ثلاث سنوات سوف تزيد المساحة بنحو ٢ مليون فدان.

 

لجنة الزراعة والري بمجلس النواب

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، المخصص لمناقشة موازنة مديريات الزراعة بالمحافظات.


وأضاف الحصرى، للأسف لدينا محدد يتحكم في مشروعات التوسع الزراعى، وهو المياه، حيث توجد فجوة كبيرة بين احتياجاتنا وبين مواردنا، نتيجة الزيادة السكانية، موضحا أن حصتنا من مياه النيل كماهى ٥٥ مليار متر مكعب، في حين أن احتياجاتنا زادت إلي ١٠٠ مليار مترمكعب، الأمر الذى دعا القيادة السياسية لإنشاء محطات معالجة مياه.

 

إنشاء محطات عملاقة

 

وتابع، بدأت الدول إنشاء محطات عملاقة لمعالجة المياه مثل محطة المحسنة والحمام.

وأضاف، كما اتجهت الدولة إلي التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف من التقاوى تتحمل الملوحة وتكون قادرة علي التكيف مع الظروف المناخية وتستهلك كميات أقل من المياه.

ودعا الحصرى، مسئولي المديريات، بالتحلي بروح المسئولية الوطنية أسوة بالرئيس السيسي من أجل خدمة بلدنا، مشيرا إلي أن دورهم لايقل أهمية عن دور الجندى علي الجبهة، حيث يتولوا دورا هام في  
توفير الأمن الغذائى، الذى يعد أهم مقومات الأمن القومى.

المسئول الوطنى 

واستشهد الحصرى، بمحافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، قائلا: أراه نموذجا يحتذى به للمسئول الوطنى، حيث تمكن من تغيير الصورة الذهنية السلبية لدى المواطنين عن المسئولين بنفس الامكانيات ولكن مع تغيير نظام الإدارة والمتابعة والرقابة، حيث تجده في الشارع في مختلف الأماكن والأوقات المختلفة لمتابعة تقديم الخدمات والرقابة علي المسئولين، الأمر الذى نال استحسان المواطنين علي مواقع التواصل الاجتماعي.

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