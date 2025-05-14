تعد ليلة الجمعة من الليالي التي يستجاب فيها الدعاء لذلك يحرص الكثيرون والكثيرات على الدعاء ليلة الجمعة، لما لليلة الجمعة من فضل وكونها تابعة ليوم الجمعة وما ليوم الجمعة وليلته من فضل.

ومع رغبة الكثيرات من السيدات في إنجاب البنات خصوصا ممن حرمن من نعمة إنجاب البنات، ليكن لهن عونا وسندا عند الكبر، ولما هو معروف عن البنات من محبة وتضحية، أضف إلى ذلك تحمل عبء الأعباء المنزلية عند كبر الأم، وفي هذا الإطار نستعرض معكم دعاء الحمل بأنثى في ليلة الجمعة.

دعاء الحمل بأنثى في ليلة الجمعة، ردديه، فيتو

أحاديث نبوية في فضل تربية البنات

1- عن المغيرة بن شعبة أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (إنَّ الله حرَّم عليكم عقوق الأمهات، وَمَنْعًا وهات، ووَأد البنات، وكَرِهَ لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال) رواه البخاري.



2- وعن عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ وُلِدَتْ له ابنةٌ فلم يئِدْها ولم يُهنْها، ولم يُؤثرْ ولَده عليها ـ يعني الذكَرَ ـ أدخلَه اللهُ بها الجنة) رواه أحمد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وحسنه الشيخ أحمد شاكر.



3- عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ عال جارتين (بنتين) حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه) رواه مسلم.



4- وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: (دخلتْ امرأةٌ معها ابنتانِ لها تسأَل (فقيرة)، فلم تجدْ عندي شيئًا غيرَ تمرةٍ، فأَعطيتُهَا إيَّاها، فَقَسَمَتْهَا بينَ ابنتيْها ولم تأكُلْ منها، ثم قامتْ فخرجتْ، فدخلَ النبيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ علينا فأخبرته، فقال: من ابْتُلِي من هذهِ البناتِ بشيٍء كُنَّ لهُ سِترًا من النار) رواه البخاري.



5- وعن أنس ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: ( مَن عال ابنتينِ أو ثلاثًا، أو أختينِ أو ثلاثًا، حتَّى يَبِنَّ (ينفصلن عنه بتزويج أو موت)، أو يموتَ عنهنَّ كُنْتُ أنا وهو في الجنَّةِ كهاتينِ - وأشار بأُصبُعِه الوسطى والَّتي تليها) رواه ابن ماجه وصححه الألباني.

حكم الدعاء للحمل بأنثى

لم يرد في القرآن الكريم أو السنة النبوية أدعية خاصة للحمل بأنثى تحديدًا، وجاءت الأدعية بطلب الذرية عامة، ولكن في الأمر سعة والدعاء مشروع للإنسان وليس مشروطا بصيغة محددة.

دعاء الحمل بأنثى في ليلة الجمعة، ردديه، فيتو

أدعية الحمل بأنثى

فيما يلي بعضًا من الأدعية التي يمكنك الاستفادة منها:

1- (رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ). "سورة الصافات:100"

2- (رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاء). "سورة آل عمران:38"

3- (رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ). "سورة الفرقان:74"

4- اللهمَّ ارزقني بنتًا هي بضعة مني، يريبني ما يريبها، وتسعى لما يرضيني ويرضي أمها.

5- اللهمَّ ارزقنا ابنةً مُحْصِنة لفرجها، مصدّقة ومطبقة لأمر ربها، وبارّة بأهلها.

6- اللهمَّ يا من آنست نبيك آدم -عليه السلام- بحواء، آنس قلوبنا ببُنيَّةٍ صالحة.

7- اللهمَّ يا من رزقت سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- بفاطمة الزهراء -رضي الله عنها- تذبُّ عنه، وتحفظ سرّه، ارزقني بابنة تكون ماء الحياة، وزينتها، وراحتي بعد مشقتي من تعبها.

8- اللهمَّ اجعل ما في بطني أنثى تقية صالحة، تتقبّلها بقبول حسن، وتنبتها لنا نباتًا حسنًا.

9- اللهمَّ يا من تهب الإناث لمن تشاء، هب لنا بنتًا تكون لنا الحب ومصدر الحنان.

10-اللهم فرح قلبي وآنس وحشتي ونفّس كربتي وفرج همي وأزل ضيقي وعوض صبري، وقرّ عيني بطفلة صالحة ليس في خلقها زيادة ولا نقصان واجعلها خيرًا لي ومن البارّين بي ومن المستغفرين لي عند مماتي واجعلها من الصالحات ومن حفظة كتابك الكريم.

11- يا ودود يا لطيف يا مجيب ألطف بحالي وأجب دعائي وارزقني بأنثى يا رزاق فالحمل مشقة وتعب وأتمنى أن تهب لي أنثى تقر به عيني دون أن أشقى مرة أخرى، يا كريم ارزقني مرادي ومطلبي يا لطيف يا مجيب يا كريم.

12- يا مالك الملك تعز من تشاء ارزقني يا رزاق وأعزني يا عزيز بأنثى واجعلها من عبادك الصالحين.

13- اللهم أنت سبحانك المعطي، الكريم، السميع، البصير، القادر، القدير، انت الرحمن، الرحيم، الجبار، الحي، القيوم، ذو الجلال والإكرام، ارزقني بأنثى تسعدني في الحياة.

14- اللهم يا فعّالًا لما تريد، يا مجيب دعوة المضطر إذا دعاك، اللهم أسالك الذرية الصالحة الطيبة.

15- يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد فعالا لما تريد اسألك بنور وجهك الذى ملأ أركان عرشك أن ترزقني بأنثى صالحة.

16- يا فرد يا صمد أنت الله وأنا العبد أنس وحدتي يا قوي يا ملك الملك بذرية صالحة واجعلها أنثى تقر عيني.

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