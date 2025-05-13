بيراميدز يصل استاد القاهرة لمواجهة الزمالك فى الدورى المصرى (صور)

مباراة الزمالك وبيراميدز، وصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادا لخوض مباراة الزمالك في الدوري الممتاز.

ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في إطار مواجهات الجولة الخامسة من مرحلة حسم الدوري الممتاز

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويلتقي الزمالك وبيراميدز في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة السادسة بمجموعة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز.

وتذاع مباراة بيراميدز والزمالك عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز

يحتل بيراميدز وصافة جدول ترتيب مجموعة البطل في الدوري الممتاز برصيد 47 نقطة خلف المتصدر النادي الأهلي صاحب الـ 49 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

مباراة الزمالك وبيراميدز

ويسعى بيراميدز وصيف الدوري الممتاز لحصد النقاط الثلاثة لاستعادة الصدارة من الأهلي في الصراع علي لقب الدوري فيما يأمل الزمالك صاحب المركز الثالث للعودة لسكة الانتصارات في المسابقة متمسكا بأمل في إنهاء الدوري بالمركز الثاني المؤهل لدوري أبطال أفريقيا.

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