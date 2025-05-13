مستشفى زايد التخصصي يطلق النسخة الأولى من مؤتمر القسطرة المخية

انطلقت فعاليات النسخة الأولى لمؤتمر القسطرة المخية بمستشفي الشيخ زايد التخصصي أمانة المراكز الطبية المتخصصة برئاسة الدكتور فاروق حسن رئيس وحدة القسطرة المخية -أستاذ بطب القصر العيني تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة.

وفي بداية كلمته وجه الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي الشكر والعرفان لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحه والسكان أ.د خالد عبد الغفار وأ.د مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة لرعاية المؤتمر والدعم الكامل لإقامة تلك الفعاليات التعليمية.



وأكد أن المؤتمر في نسخته الأولى يأتي في إطار حرص إدارة المستشفى على الأنشطة العلمية والتعليم الطبي المستمر والوصول الى آخر المستجدات في المجال الطبي والتي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.

وخلال كلمته وجه الدكتور فاروق حسن استاذ ورئيس قسم القسطرة المخية الشكر للطاقم الطبي متعدد التخصصات والذي يضم أطباء المخ والأعصاب والرعاية المركزة والطوارئ والصيدلة الإكلينيكية والتمريض على أدائهم المتميز خلال الفترة الماضية ودورهم الفعال في إنجاز عدد كبير من الحالات ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.



كما توجه بخالص الشكر لإدارة مستشفى الشيخ زايد التخصصي وعلي رأسها الدكتور صلاح عمر جوده مدير عام المستشفى للدعم المستمر في تطوير مستوى الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى وخص بالذكر إنشاء وحدة السكتة الدماغية stroke unit خلال يوليو الماضي للعام ٢٠٢٤ والتي تقدم الخدمة الطبية لعدد كبير من المواطنين ضمن موقعها الجغرافي.



وتضمنت الفعاليات عدد من المحاضرات والحوارات النقاشية الحية علي يد خبراء القسطرة المخية بحضور مميز من من مختلف الجامعات والمعاهد التعليمية وقطاعات وزارة الصحة المصرية وهيئات الرعاية الصحية والأكاديمية الطبية العسكرية.



حيث جاءت الجلسة الافتتاحية لتناقش أحدث البرتوكلات الدولية للقسطرة المخية فالتعامل مع حالات السكتة الدماغية الحادة حيث أدار الجلسة كل من أ.د أحمد سامي وا.د محمد مصطفي وا.د فاروق حسن وا.د سلمي حامد.



فيما تناولت الجلسة الثانية للمؤتمر بإدارة ا.د محمد حمدي - ا.د مصطفي فريد- ا.د شريف محمد- ا.د طارق الخولي نتائج الحالات التي تم إجراؤها مؤخرا بمستشفى الشيخ زايد التخصصي منذ افتتاح وحدة السكتة الدماغية

فيما استعرض كلا من الأساتذة الأطباء خالد صبح وائل الشواف، ومحمد خالد عليوة وعمرو محمود أحدث طرق القسطرة المخية لعلاج السكتة الدماغية خلال فعاليات الجلسة الثالثة.



واختتمت فعاليات المؤتمر بورشة العمل التفاعلية وذلك عبر استخدام نموذج محاكاة حي simulator لإجراء حالات القسطرة المخية وذلك بحضور واسع من شباب الأطباء من مختلف التخصصات الطبية على مستوى القطاع الصحي المصري.

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