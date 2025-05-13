الثلاثاء 13 مايو 2025
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ثقافة وفنون

سيكو سيكو يقترب من تحقيق 170 مليون جنيه منذ بداية عرضه

سيكو سيكو
سيكو سيكو

 يواصل فيلم سيكو سيكو الذي يقوم ببطولته الفنانان طه دسوقي وعصام عمر، تصدر شباك التذاكر بدور العرض السينمائي. 


 

إيرادات فيلم سيكو سيكو 

وحقق فيلم “سيكو سيكو”  إيرادات اقترب من تحقيق 170 مليون جنيه منذ بداية عرضه، في دور العرض السينمائي، حيث حقق حتى الأن 168 مليون جنيه

 

قصة فيلم سيكو سيكو

 قصة فيلم “سيكو سيكو” تُقدم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

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