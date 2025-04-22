تأجيل استئناف مالك مستشفى بأكتوبر على حكم حبسه سنتين بتهمة ارتكاب أفعال مخلة

قررت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، تأجيل استئناف مالك مستشفى بأكتوبر على حكم حبسه سنتين، لاتهامه بارتكاب أفعال مخلة لجلسة 29 أبريل.



‎ويذكر أن محكمة جنح أكتوبر، قررت حبس مالك مستشفى شهير بأكتوبر، سنتين على خلفية اتهامه بارتكاب أفعال مخلة.

وتقدم دفاع المتهم باستئناف على حكم حبسه وحددت المحكمة المختصة، 14 يناير الماضي لنظر أولى جلسات استئناف مالك مستشفى شهير بأكتوبر على حكم حبسه سنتين لاتهامه بارتكاب أفعال مخلة.

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