الثلاثاء 13 مايو 2025
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الغرفة التجارية بالإسكندرية تبحث التعاون مع منظمة PUM الهولندية

الغرفة التجارية الصناعية
الغرفة التجارية الصناعية

عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية اجتماعًا تنسيقيًا مع وفد من منظمة PUM Netherlands الهولندية، وهي جهة غير ربحية متخصصة في تقديم الدعم الفني والاستشاري للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك دعم الغرف التجارية ومنظمات الأعمال من خلال شبكة واسعة من الخبراء الدوليين.

 

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شارك في الاجتماع من الجانب الهولندي كل من تون فورتمن، خبير المنظمة والرئيس السابق لغرفة تجارة في هولندا، ويمنى العوامري، مديرة مكتب المنظمة في مصر، وكيس فان دونجن، ممثل المنظمة في مصر.
 

ومن الجانب المصري حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وهم المهندس البديوي السيد، المهندس محمد فتح الله،  أحمد الكاتب، ومحمود مرعي، إلى جانب  بسنت قاسم، مستشار الغرفة للعلاقات الخارجية.

 

تم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون الممكنة، والتي تشمل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال استشارات فنية وإدارية يقدمها خبراء متخصصون، إضافة إلى تعزيز قدرات الغرف التجارية في مجالات الحوكمة، وتطوير الخدمات، والاتصال المؤسسي.

وأبدى وفد المنظمة استعدادهم لبدء خطوات عملية للتعاون مع الغرفة في الفترة المقبلة

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الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية الهولندية

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