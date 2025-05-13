برونزية لخماسي إنبي بكأس العالم لشركات النفط والغاز 2025 بأذربيجان

حصد فريق الكرة الخماسية بنادي إنبي المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم لشركات النفط والغاز 2025، والتي استضافتها العاصمة الأذربيجانية “باكو”، خلال الفترة من 9 إلى 12 مايو، بمشاركة 12 فريقًا يمثلون كبرى شركات الطاقة في ثلاث قارات: آسيا، أفريقيا، وأوروبا.

وقدم فريق إنبي أداءً استثنائيًّا طوال مشواره في البطولة، حيث تميز اللاعبون بروح قتالية مكنتهم من التفوق على فرق من العيار الثقيل في منافسات اتسمت بالاحترافية والتحدي.

ويأتي فوز إنبي ببرونزية كأس العالم للكرة الخماسية، للتأكيد على أن للشركات دورا هاما وبارزا في كتابة فصول جديدة في سجل إنجازات الرياضة المصرية، وتقديم صورة مشرفة لما وصلت إليه الرياضة المصرية من نجاحات غير مسبوقة.

أول تمثيل من نوعه لنادٍ تابع لشركة بترول مصرية

وتأتي هذه المشاركة التاريخية كأول تمثيل من نوعه لنادٍ تابع لشركة بترول مصرية في محفل دولي مخصص لشركات النفط والغاز، بجانب عمالقة شركات الطاقة والنفط العالمية.

يترأس بعثة الخماسي محمد رفاعي المدير التنفيذي للنادي، فيما يضم الجهاز الفني والإداري للفريق كلا من: حسين حنفي المشرف العام على فرق الخماسي ومحمد مرسي رئيس جهاز الكرة الخماسية، عبد السلام إسماعيل المدير الفني، مصطفى عزيز المدرب العام، هاني سيد مدرب حراس المرمى، وبكر عبد العزيز المدير الإداري للخماسي، يعاونه علي فهمي وطارق خطاب كإداريين، د. حسام لبيب طبيب الفريق، ود. مصطفى محمود أخصائي إصابات وتأهيل.

بينما تضم قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة:

أحمد شوقي غريب، أحمد نبيل سرايا، مؤمن شاكر عبدالفتاح، محمد شحاتة، وائل بيومي، شريف عبد المنعم، إكرامي خميس، تامر زكري، محمد صبري، وليد عبد الحميد، ياسر بركات، حسين محمد، وليد صلاح الدين، وأحمد السعودي.

ويتولى المهندس أيمن جاد، عضو مجلس إدارة نادي إنبي، مهمة الإشراف العام على نشاط الكرة الخماسية بالنادي.

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