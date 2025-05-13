الثلاثاء 13 مايو 2025
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اقتصاد

ورشة عمل افتراضية لنشر الثقافة المالية غير المصرفية بين مسئولي مراكز تطوير الأعمال

ورشة عمل لمبادرة
ورشة عمل لمبادرة "رواد النيل"، فيتو

 نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل افتراضية لمسئولي مراكز خدمات تطوير الأعمال التابعة لمبادرة "رواد النيل"، بحضور نحو 80 مشاركًا من مختلف المحافظات، وذلك في إطار استكمال جهود الهيئة في العمل على رفع معدلات الشمول المالي والاستثماري والتأميني من خلال نشر الوعي والثقافة المالية غير المصرفية بشكل يساهم في زيادة عدد المستفيدين منها.

 

مبادرة "رواد النيل"

 المعروف أن مبادرة "رواد النيل" هي إحدى مبادرات البنك المركزي المصري، وتم إطلاقها بهدف دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التدريب، والاستشارات، وربطهم بفرص التمويل والاستثمار، بما يسهم في تعزيز قدراتهم وتوسيع نشاطهم.

 

تناولت ورشة العمل استعراضًا لدور الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز نمو الاقتصاد القومي الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك استعراض للأنشطة التي تشرف عليها الهيئة، ومن بينها التمويل العقاري، التأمين، التمويل الاستهلاكي، التأجير التمويلي، سوق رأس المال، وسجل الضمانات المنقولة، مع تركيز خاص على نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك لما له من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الشمول المالي.
 

الفرص التمويلية المتاحة خارج القطاع المصرفي

 استهدفت ورشة العمل رفع مستوى الوعي بالفرص التمويلية المتاحة خارج القطاع المصرفي من خلال الخدمات المالية غير المصرفية التي تشرف عليها الهيئة، وتعزيز فهم مسؤولي المراكز بمنظومة الأنشطة المالية غير المصرفية، ليتمكنوا من نقل هذه المعرفة إلى رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنفذها الهيئة العامة للرقابة المالية لتكثيف الجهود نحو تمكين الكوادر الداعمة لريادة الأعمال وتعزيز دور مراكز تطوير الأعمال كحلقة وصل فعالة بين أصحاب المشروعات والجهات التمويلية.

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