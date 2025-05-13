الرقابة المالية تنظم محاضرة بجامعة الإسكندرية لتعزيز الوعي بالخدمات المالية غير المصرفية

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، محاضرة توعوية بعنوان: "دور الهيئة العامة للرقابة المالية والأنشطة المالية غير المصرفية".

استعرضت المحاضرة دور الهيئة في تطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وكذلك جهود الهيئة لتوفير أدوات رقابية تساهم في خفض درجة المخاطر، ونشر الوعي والثقافة المالية، والحفاظ على حقوق كافة المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية.

حضر الندوة كل من: الدكتور أحمد وهبان عميد الكلية، والدكتورة مروة خليل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الخطيب المدير التنفيذي لوحدة التدريب والتأهيل لسوق العمل، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وبمشاركة أكثر من 140 طالبًا وطالبة من قسمي الاقتصاد والعلوم السياسية الفرقة الأولى.

فعاليات توعوية لتعزيز الثقافة المالية

وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة من الفعاليات التوعوية التي تنفذها الهيئة بعدد من الجامعات المصرية، في إطار خطتها الاستراتيجية لتعزيز الثقافة المالية لدى الشباب وتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك استكمالا لجهود الهيئة في العمل على رفع معدلات الشمول المالي والاستثماري والتأميني من خلال نشر الوعي والثقافة المالية غير المصرفية بشكل يساهم في زيادة عدد المستفيدين منها.

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