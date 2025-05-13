تفاصيل العثور على جثة عامل محترقة بمنشأة القناطر

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل صادمة في واقعة العثور على جثة عامل محترقة داخل منطقة زراعية بمركز منشأة القناطر، حيث تبين أن وراء الجريمة صديق المجني عليه، الذي أقدم على قتله بدافع الانتقام، بعد تعرضه لابتزاز غير أخلاقي.

وأفادت تحريات رجال المباحث أن المجني عليه كان على علاقة غير شرعية مع المتهم، واستغل تلك العلاقة في تصويره خلال مواقف مخلة، ثم بدأ في ابتزازه وتهديده بنشر هذه الفيديوهات. ومع تصاعد التهديدات، قرر الجاني التخلص منه.

وأوضحت التحريات أن الجاني استدرج المجني عليه إلى "عِشة" مهجورة داخل أرض زراعية نائية، وهناك قام بذبحه بسلاح أبيض، ثم سكب عليه مادة مشتعلة وأضرم النار في جسده لإخفاء معالم الجريمة.

العثور على جثة محترقة داخل أرض زراعية بمنشأة القناطر

البداية تعود إلى بلاغ تلقته أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، يفيد بالعثور على جثة محترقة داخل أرض زراعية بدائرة مركز منشأة القناطر، وبانتقال رجال المباحث، عثر على جثة متفحمة، وتبين أنها تعود لعامل من أهالي المنطقة.

وبمباشرة التحقيق، تم تحديد هوية المجني عليه، وبفحص علاقاته، تم الاشتباه في صديقه، الذي ألقي القبض عليه، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول ملابسات الواقعة، واستدعاء عدد من الشهود لسماع أقوالهم حول علاقة المجني عليه بالمتهم وظروف الجريمة.



وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة لكشف جميع أبعاد الجريمة، وما إذا كانت هناك شبهة تورط أشخاص آخرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.