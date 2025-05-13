مالك مصنع احترق في السلام: أكثر من مليون جنيه خسائر

استمعت نيابة السلام لأقوال صاحب مصنع نشب به حريق بشارع التروللي فى مدينة السلام بمحافظة القاهرة.

وقال صاحب المصنع إنه يتخصص في تصنيع الأدوات البلاستيكية ويرجح أن ماسًا كهربائيًّا وراء اندلاع النيران.

وأشار صاحب المصنع إلى أنه الخسائر التي تكبدها جراء الحريق تجاوزت المليون جنيه.

وأمرت النيابة بصرفه من سراي النيابة بدون ضمانات واستدعاء العاملين في المصنع لسماع أقوالهم.

حريق مصنع بالسلام

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا من الأهالى باندلاع حريق داخل مصنع بشارع التروللي بدائرة قسم شرطة السلام.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 5 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمنع امتداده للمجاورات ومحاولة السيطرة عليه.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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