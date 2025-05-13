الثلاثاء 13 مايو 2025
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محافظات

محافظ المنيا: توريد 282 ألف طن من القمح المحلي ضمن موسم 2025

استقبال 282 ألف طن
استقبال 282 ألف طن من القمح ضمن موسم توريد 2025

 أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن شون وصوامع المحافظة قد استقبلت حتى اليوم الثلاثاء 281 ألفًا و800 طن و664 كيلو جرامًا من محصول القمح المحلي لموسم توريد 2025، وذلك عبر 42 موقع تجميع وتخزين موزعة على كافة مراكز ومدن المحافظة.

التزام بالضوابط لتحقيق الأهداف الاستراتيجية

 

 أكد المحافظ على أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة لعملية التوريد، استجابةً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين.

 

متابعة ميدانية لضمان سير العملية

 شدد كدواني على ضرورة متابعة منظومة التوريد ميدانيًا، والتدخل الفوري لإزالة أي معوقات تواجه المزارعين. 

كما وجه رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع مديرية التموين وكافة الجهات المعنية لمتابعة أعمال التسليم بدقة وضمان سلامة عمليات التخزين.

 

لجان فنية لضمان جودة التوريد

 من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أنه تم تشكيل لجان فنية متخصصة لفحص وتقييم الأقماح الموردة بدقة، وفقًا للمعايير المعتمدة، كما يتم إعداد تقارير يومية لمتابعة حركة التوريد في مختلف المواقع لضمان انتظام العملية وتحقيق المستهدف.

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