الثلاثاء 13 مايو 2025
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رياضة

حافلة الأهلي تصل ستاد المقاولون العرب استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا

حافلة الاهلي،فيتو
حافلة الاهلي،فيتو

وصلت حافلة النادي الأهلي لاستاد المقاولون العرب استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن إطار منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

غيابات الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا الليلة 

ويغيب عن النادي الأهلي أمام سيراميكا كل من: عمر كمال، رامي ربيعة، رضا سليم، حمزة علاء، يحيى عطية الله، عمر الساعي، محمد هاني، كريم فؤاد، سمير محمد، كريم الدبيس، محمد عبد الله وحمزة عبد الكريم. 

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة 5 مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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