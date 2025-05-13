الثلاثاء 13 مايو 2025
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محافظات

حملات لمراجعة الإعلانات واللافتات غير المرخصة في المنيا

حملات لمراجعة الإعلانات
حملات لمراجعة الإعلانات واللافتات غير المرخصة في المنيا

 أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن استمرار الحملات التفتيشية لمراجعة الإعلانات واللافتات غير المرخصة في جميع أنحاء المحافظة.

 تأتي هذه الجهود ضمن إطار السعي للحفاظ على الشكل الحضاري للمدن وتنظيم الإعلانات في الأماكن العامة.

إحصائيات الحملة وتفاصيلها 

 استعرض المحافظ تفاصيل الحملات المنفذة منذ بداية مارس وحتى 8 مايو، حيث تم إجراء 25 حملة لإزالة الإعلانات المخالفة، شملت الحملة المرور على 3120 محلًا عامًا ومراجعة 5050 ترخيصًا بين إصدار وتجديد.

 

التزام دائم بالرقابة والتنظيم

 أكد اللواء كدواني أن الحملات ستستمر بشكل دوري في جميع الأحياء والمراكز، بهدف الحد من الفوضى الناتجة عن الإعلانات العشوائية.. كما أشار إلى أهمية تطبيق القوانين لضمان التزام الجميع بالأنظمة المعمول بها.

استجابة فورية لشكاوى المواطنين

 من جانبها، أوضحت أسماء عاشور، مديرة إدارة الإعلانات، أنه تم التنبيه على أصحاب المحال التجارية بضرورة إنهاء إجراءات ترخيص الإعلانات. 

كما تم إزالة لافتة خطيرة أعلى الكوبري العالي بناءً على شكوى من المواطنين، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا.

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