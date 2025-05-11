قضت محكمة جنح النزهة بمعاقبة عاطلين بالحبس 6 أشهر بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة مواطن بدائرة قسم شرطة النزهة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى من داخل مسكن بأسلوب "كسر الشباك" فى دائرة قسم شرطة النزهة.

الحبس 6 أشهر لعاطلين سرقا مسكن مواطن بالنزهة

كان قسم شرطة النزهة قد تلقى بلاغا من مواطن يفيد سرقة مسكنه، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطلين وبتفتيشهما عثرت أجهزة الأمن بحوزتهما على مبلغ مالى و لاب توب ومشغولات ذهبية ودراجة كهربائية "سكوتر" تبين سرقتها من أحد الأشخاص.

وبإرشادهما ضبطت أيضا المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عملائهما سيئى النية وتم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفوا ارتكاب وقائع سرقات متنوعة بأسلوب كسر الشباك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.