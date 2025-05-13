بالأرقام، إجمالي مبيعات السيارات الميني فان خلال الربع الأول من 2025 محليا

كشف تقرير الاميك مجلس معلومات السيارات، عن إجمالي مبيعات السيارات الميني فان في السوق المصري خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي بلغت نسبتها نحو 72% أي ما يعادل بيع 144 سيارة ميني فان.



إجمالي مبيعات السيارات الفان في مصر خلال الربع الأول من عام 2025

ووفقا لما نشره تقرير مجلس معلومات سوق السيارات الاميك، ترتيب مبيعات السيارات الميني فان في السوق المصري خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث تصدرت سيارات سوزوكي على نسب المبيعات.

إجمالي مبيعات المركز الثاني من سيارات الميني فان في مصر

وأوضح تقرير مجلس معلومات السيارات الاميك، سيطرة سيارات الميني فان شيفروليه على المركز الثاني بحصة سوقية 28% بإجمالي مبيعات يصل لنحو 56 سيارةً ميني فان خلال الربع الأول من العام الجاري 2025.

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