الجبهة الوطنية يختار النائب هاني حنا لأمانة العلاقات الخارجية

أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية اجتماع لجنة اختيار القيادات برئاسة د.عاصم الجزار رئيس الحزب، واختيار د هاني حنا نعمة الله عضو مجلس الشيوخ أمينا لأمانة العلاقات الخارجية بحزب الجبهة الوطنية.

لجنة شؤون الأحزاب بالاختيار

وأخطر الحزب لجنة شؤون الأحزاب بالاختيار، والذي تم بناء على معايير محددة وواضحة منها الاطلاع على خبرات وتاريخ العمل العام للدكتور هاني حنا؛ وأيضا بعد مراجعة اللائحة الأساسية للحزب والقانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته.

حزب الجبهة الوطنية

وكان السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية اختيار الأمناء المساعدين لأمانة الحزب بمحافظة شمال سيناء، والتي يرأسها الحبيب الديب، وذلك بعد اجتماع لجنة اختيار القيادات وموافقة د.عاصم الجزار رئيس الحزب، وعرض أمين التنظيم ومراجعة الأسماء المرشحة بناء على معايير محددة، منها الإطلاع على خبرات وتاريخ العمل العام للمرشحين للأمانة.

اختيار أمناء مساعدين للجبهة الوطنية

ووقع الاختيار على كل من،: النائب عطية محمد سليمان، والشيخ عبد السلام صالح حسين وشهرته عبد السلام الكيكي، علاء الدين سليمان حمد، عبد الهادي سليمان وشهرته سعيد أبو فريشح، محمد حسن ضرغام، حجاج فايز الصعيدي.

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