يخطف طفلة، ويعتذر طالبا التصالح: "عندي أزمة مالية".. والأم: "مش هسيب حق بنتي"

تواصل نيابة المرج التحقيق في واقعة تعرض طفلة عمرها عامان للخطف على يد سائق بقصد سرقة حلقها الذهبي بمنطقة المرج.

وتعرفت والدة الطفلة المجني عليها على المتهم الذي كشفته كاميرات المراقبة أثناء خطفه للطفلة واصطحابها معه في التوك التوك الخاص به.

الأم: "حق بنتي ومش هاسيبه"

وطلب المتهم من والدة الطفلة التصالح والتنازل بزعم أنه يمر بأزمة مادية طاحنة ولا يوجد بين أهله من ينفق عليهم، وهو الأمر الذي قابلته الأم بالرفض، قائلة: "حق بنتي ومش هسيبه".



وقال المتهم إنه أقدم على ارتكاب جريمته لمروره بأزمة مالية، فاستدرج الطفلة من أمام منزل جدها بقطعة حلوى، قائلا: "ضحكت عليها ببسكوتة، وقلت لها تعالي أفسحك بالتوك توك".



وأضاف أنه كان يعتزم سرقة حلق الطفلة الذهبي وبيعه لسد دين عليه، ولكن تم القبض عليه.

خطف طفلة عمرها عامان لسرقة حلقها الذهبي بمنطقة المرج

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا من ربة منزل بأنها أثناء زيارتها لوالدها بدائرة القسم وقيام ابنتها، وعمرها عامان، باللهو أمام العقار فوجئت باختفائها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام سائق مركبة "توك توك" باصطحاب الطفلة إلى منزله، وضبط مرتكب الواقعة، وبصحبته الطفلة وتم تسليمها لأسرتها.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بقصد سرقة قرطها الذهبى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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