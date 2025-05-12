ضحك عليها ببسكوتة، اعترافات سائق متهم بخطف طفلة لسرقة حلقها بالمرج

أدلى سائق توك توك متهم بخطف طفلة عمرها عامان لسرقة حلقها الذهبي بمنطقة المرج باعترافات تفصيلية أمام نيابة المرج.

وقال المتهم إنه أقدم على ارتكاب جريمته لمروره بأزمة مالية فاستدرج الطفلة من أمام منزل جدها بقطعة حلوى، قائلا: "ضحكت عليها ببسكوتة وقلت لها تعالي أفسحك بالتوك توك".

وأضاف أنه كان يعتزم سرقة حلق الطفلة الذهبي وبيعه لسد دين عليه ولكن تم القبض عليه.

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا من ربة منزل بأنها حال زيارتها لوالدها بدائرة القسم وقيام ابنتها "عامان" باللهو أمام العقار فوجئت بعدم تواجدها.

خطف طفلة عمرها عامان لسرقة حلقها الذهبي بمنطقة المرج

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام سائق مركبة "توك توك" باصطحاب الطفلة لمحل سكنه وضبط مرتكب الواقعة وبصحبته الطفلة وتم تسليمها لأهليتها، واعترف بارتكاب الواقعة بقصد سرقة قرطها الذهبى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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