رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يطالب بالاهتمام بنظافة محطة الرفع بقطاع غرب

قام اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بجولة تفقدية لعدد من محطات الرفع بمنطقة العامرية التابعة لقطاع غرب للتشغيل والصيانة، وذلك في إطار حرص شركة الصرف الصحي على المتابعة المستمرة ورفع كفاءة المحطات.

وشملت الجولة محطات: البامب ستيشن، ومبارك (أ)، ومبارك (ب)، ومحطة الصاعقة، حيث تابع اللواء نافع سير العمل بالمحطات؛ للتأكد من الحالة الفنية للمحطات ومدى جاهزيتها الفنية ومتابعة انتظام العمل بها.

متابعة الحالة الفنية للمعدات والاهتمام بنظافة المحطة

وأكد اللواء محمود نافع أهمية متابعة الحالة الفنية للمعدات، والاهتمام بنظافة المحطة والتشغيل الأمثل لها، وضرورة إجراء الصيانة الدورية المنتظمة وفقًا للخطة الزمنية، واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، والالتزام بتأمين بيئة العمل.

وأكد رئيس الشركة خلال الجولة على أهمية الجاهزية التامة والتنسيق بين فرق العمل، بما يضمن تقديم أفضل خدمة للمواطنين، ويعزز من كفاءة الشبكة في مختلف المناطق، ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية.

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