الثلاثاء 13 مايو 2025
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حوادث

التحريات تكشف السبب وراء حريق مصنع أثاث القطامية

حريق
حريق

تسلمت نيابة القاهرة الجديدة، التحريات الأولية حول سبب حريق مصنع أثاث بـ منطقة القطامية،  بعدما احتراق وتفحم مخزن الخشب كامل بالطابق الثالث.  

وكشفت التحريات أن من المرجح أن ماسا كهربائيا شديدا تسبب في الاشتعال وذلك بسبب وجود تفحم في ضفيرة الكهرباء بالطابق الثالث.

وكشفت المعاينة الأولية أن مصنع الأثاث يستخدم كمخزن للاخشاب على مساحة تقدر بنحو 700 متر مربع.


وأضافت المعاينة، أن النيران اندلع داخل الطابق الثالث فوق الأرض المصنع، وأن الحريق لم يسفر عن وقوع أى إصابات أو خسائر بشرية.

 

حريق مصنع اثاث بالقطامية 


تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل مصنع أثاث بمنطقة القطامية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها وتمت عملية إخماد الحريق.

وتم إجراء عمليات تبريد الحريق تحسبا لاندلاع النيران مرة أخرى بالمكان.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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