الثلاثاء 13 مايو 2025
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حوادث

استعجال التحريات الجنائية عن طليق فنانة شهيرة متهم بالنصب والهروب من تنفيذ أحكام قضائية

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت نيابة  القاهرة الجديدة، باستعجال التحريات الجنائية لرجل أعمال طليق فنانة شهيرة  بتهمة النصب وهارب من حكم قضائي  بالسجن 3 سنوات.

كانت معلومات أكدت التحريات بتردد رجل أعمال هارب من حكم قضائي على المناطق السكنية وتواجده بها وهارب من حكم قضائي بالسجن في قضية نصب واحتيال على لاعب كرة شهير.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بصحة الحكم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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الاجراءات القانونية القاهرة الجديدة هارب من حكم قضائى رجل اعمال هارب نصب واحتيال نيابة القاهرة الجديدة

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