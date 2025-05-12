الإثنين 12 مايو 2025
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حوادث

القبض على رجل أعمال طليق فنانة شهيرة بتهمة النصب والهروب من تنفيذ حكم قضائي

ضبط متهم
ضبط متهم

ألقت أجهزة الأمن، القبض على رجل أعمال طليق فنانة شهيرة  بتهمة النصب وهارب من حكم قضائي  بالسجن 3 سنوات.

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كانت معلومات أكدت التحريات بتردد رجل أعمال هارب من حكم قضائي على  المناطق السكنية وتواجده بها وهارب من حكم قضائي بالسجن في قضية نصب واحتيال على لاعب كرة شهير.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بصحة الحكم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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