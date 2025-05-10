النيابة تطلب التحريات حول مصرع طفلة بعد وصلة تعذيب بالمرج

فتحت نيابة شرق القاهرة الكلية تحقيقات موسعة في وفاة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات بعد تعرضها للتعذيب بمنطقة المرج، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وصرحت بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وكانت مباحث قسم شرطة المرج تلقت إخطارا من المستشفى العام يفيد باستقبالها طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات عثر بجسدها على آثار تعذيب، ولقيت مصرعها أثناء إسعافها.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين صحته، وبإجراء التحريات تبين أن الطفلة تعرضت لوصلة تعذيب أسفرت عن وفاتها، وجار التحقيق مع الأم لكشف ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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