النيابة تستمع لشهود العيان في واقعة حريق نشب في الهيش على كورنيش النيل بالمعصرة

استدعت نيابة المعصرة الجزئية شهود العيان في واقعة حريق نشب في الهيش ومخلفات على كورنيش النيل بـمنطقة المعصرة، دون وقوع أى إصابات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا من الأهالى باندلاع حريق بالهيش ومخلفات على كورنيش النيل بمنطقة المعصرة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة، بـ 5 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمنع امتداده للمجاورات ومحاولة السيطرة عليه.

وكشف المعاينة الأولية أن النيران نشبت في الهيش والمخلفات على مساحة تقدر بنحو 500 متر.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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