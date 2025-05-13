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حوادث

التحقيقات تكشف غموض العثور على جثة عامل بأكتوبر: "شنق نفسه"

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية تفاصيل العثور على جثة عامل خمسيني مشنوقا داخل شقته بمنطقة حدائق أكتوبر، حيث تبين أن المتوفى كان يمر بأزمة نفسية حادة واكتئاب دفعه لإنهاء حياته.

وتلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص داخل شقته بدائرة القسم.

العثور على جثة بحدائق أكتوبر 

على الفور، انتقلت قوة أمنية من القسم بصحبة سيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية العثور على جثة عامل يدعى "أحمد أ." يبلغ من العمر 55 عاما، معلقا من الرقبة بواسطة حبل مثبت في السقف، وكان يرتدي كامل ملابسه.

وبسؤال الجيران وأقارب المتوفى، تبين أنه كان يعاني من اضطرابات نفسية واكتئاب شديد خلال الفترة الأخيرة، يرجح أنهما السبب وراء إقدامه على الانتحار.

وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير وافٍ عن أسباب الوفاة.

 كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

 وصرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء الإجراءات القانونية.

 

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