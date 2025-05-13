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حوادث

ضحايا عاطل متهم بسرقة المواطنين: كان بيشتمنا ويضربنا ومش هنتنازل

حبس متهمين، فيتو
حبس متهمين، فيتو

أجرت نيابة الشرابية مواجهة قانونية بين عاطل تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المواطنين بأسلوب "المغافلة" بمنطقة الشرابية والضحايا. 

وتعرف الضحايا على المتهم واتهموه بسرقتهم بالإكراه أثناء سيرهم في الشارع وسبهم وضرب بعضهم ورفضوا التصالح أو التنازل عن المحاضر مطالبين بأغراضهم ومتعلقاتهم التي سرقها.

وقال المتهم: إن مهنة سرقة الهواتف المحمول تعملها منذ الصغر على يد رفاقه، مشيرا إلى أنه لا يعمل ولا يبحث عن عمل ولا يريد أن يعمل.


وأضاف المتهم "ليه اشتغل وأنا بعمل في اليوم 500 جنيه من سرقة التليفونات، وعندي اللي بيشتريها وبسلكها "، مشيرا إلى أنه ينفق متحصلات السرقة على شراء الأغراض الشخصية والبودرة.


سرقة الهواتف المحمولة بالشرابية 


تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الشرابية يفيد بضبط (عاطل "له معلومات جنائية")، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وبحوزته (جهاز لاب توب – 4 هواتف محمولة – فرد خرطوش – عدد من الطلقات – كمية لمخدر البودر).

وبمواجهته أقر بارتكابه (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة الشرابية سرقة الهواتف المحمولة منطقة الشرابية قسم شرطة الشرابية النيابة العامة

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