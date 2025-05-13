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رياضة

أنشيلوتي يبدأ تجهيز قائمته الأولى لمنتخب البرازيل

منتخب البرازيل
منتخب البرازيل

كشف تقارير صحفية أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أعلن أن منسقين اثنين تابعين له سيسافران إلى العاصمة الإسبانية مدريد، غدا الأربعاء، للتحدث مع المدرب الجديد للمنتخب الوطني كارلو أنشيلوتي بشأن قائمته الأولى لـ"السيلساو".

 


ومن المقرر أن يتم تقديم أنشيلوتي، الذي تم الإعلان عنه مدربا جديدا للمنتخب البرازيلي أمس الإثنين، في ريو دي جانيرو في 26 مايو الجاري، وفي نفس اليوم سيعلن عن تشكيلة من 23 لاعبا لمباريات تصفيات كأس العالم 2026 المقررة في يونيو المقبل، حيث ستواجه البرازيل الإكوادور وباراجواي.

وسيتعين علي منتخب البرازيل أن يقدم إلى اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) في 18 مايو المقبل قائمة تضم 52 لاعبا، تم اختيارهم مسبقا لهاتين المباراتين اللتين تعتبران حاسمتين لفرص منتخب "الكناري" في التأهل للمونديال.

كاسيميرو 


وتتكهن الصحافة البرازيلية بأن أنشيلوتي قد يضم إلى تشكيلته الأولى، لاعب وسط مانشستر يونايتد، كاسيميرو، الذي غاب عن المنتخب الوطني منذ عام 2023 والذي كانت تربطه به علاقة وثيقة في ريال مدريد.

 

ويحتل المنتخب البرازيلي حاليا المركز الرابع في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم برصيد 21 نقطة، وسيحل ضيفا على الإكوادور، صاحبة المركز الثاني برصيد 23 نقطة، في جواياكيل في الخامس من يونيو المقبل، وفي العاشر من الشهر نفسه، يستضيف منتخب باراجواي، صاحب المركز الخامس برصيد 21 نقطة، في ساو باولو.

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