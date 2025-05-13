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رياضة

شيكابالا يدعم لاعبي الزمالك ويطالبهم بالفوز على بيراميدز في الدوري

شيكابالا
شيكابالا

حرص محمود عبد الرازق “شيكابالا” قائد فريق الزمالك على دعم زملائه قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، المقرر إقامتها مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ووجّه شيكابالا رسالة قوية للاعبي الفريق خلال المران الأخير، شدد فيها على أهمية تحقيق الفوز، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الفريق من تقلبات على مستوى النتائج.

وأكد قائد الزمالك في حديثه مع اللاعبين أن مباراة بيراميدز تمثل منعطفًا مهمًّا في مشوار الفريق هذا الموسم، وأن الانتصار فيها سيكون بمثابة دفعة معنوية كبيرة لاستعادة الثقة وتحقيق المزيد من الانتصارات في الفترة المقبلة.

وطالب شيكابالا زملاءه بضرورة اللعب بروح قتالية عالية، والتمسك بشعار النادي الذي يحملونه على صدورهم، مشيرًا إلى أن جماهير الزمالك تنتظر منهم الأداء الرجولي والانتصار في مثل هذه المواجهات الكبرى.

وأضاف: “لدينا القدرة على الفوز وتقديم مباراة قوية، بشرط التركيز والالتزام داخل الملعب".

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