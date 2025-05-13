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تحت شعار "75 عاما من التميز والريادة"، غدًا انطلاق المؤتمر الدولي الـ13 لجامعة عين شمس

المؤتمر الدولي الـ13
المؤتمر الدولي الـ13 لجامعة عين شمس

تعقد جامعة عين شمس مؤتمرها العلمي الدولي الثالث عشر تحت شعار "عين شمس ٧٥ عاما من التميز والريادة.. عين على الماضي وشمس تضيء المستقبل"، وذلك يومي ١٤-١٥ مايو 2025.

غدًا انطلاق المؤتمر العلمي الدولي الثالث عشر لجامعة عين شمس تحت شعار “٧٥ عاما من التميز والريادة”

 يعقد المؤتمر تحت رعاية  الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونائب رئيس المؤتمر، والدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا ‏والبحوث، ونائب رئيس المؤتمر.

يأتي المؤتمر متزامنًا مع احتفال الجامعة باليوبيل الماسي لتأسيسها، لتتوج 75 عامًا من العطاء العلمي والريادة المجتمعية، لرحلتها التى بدأت عام 1950  لتحمل على عاتقها رسالة العلم والمعرفة، لتكون منارةً للفكر، وصرحًا للإبتكار، وجسرًا يربط الماضي العريق بالمستقبل الواعد.

ويتضمن مؤتمر جامعة عين شمس العلمي الدولي الثالث عشر عدة جلسات علمية متنوعة، حيث تشمل فعاليات اليوم الأول جلسة حول دور الجامعة في دعم المشروعات القومية الكبرى، وجلسة حول جوائز النشر الدولي، وأخرى عن مستشفيات الجامعة، بالإضافة إلى جلسة خاصة بجامعة عين شمس الأهلية.

كما يشهد اليوم الأول انطلاق المؤتمر السنوي الثالث للجمعية العلمية للقياس والتقويم- اتحاد الجامعات العربية - بالتعاون مع المركز المصري للمعهد الدولي للتعليم عن بُعد، تحت عنوان: “ممارسات جودة التعليم: مسارات مبتكرة نحو التميز”.

ويختتم اليوم الأول بحفل الافتتاح الرسمي وجلسة خاصة بعنوان “بداية” حول بناء الإنسان وتنمية القدرات.

أما فعاليات اليوم الثاني، فتتضمن جلسات حول الابتكار والتحول الرقمي، وقضايا التنوع والإنصاف والإدماج، بالإضافة إلى استعراض مساهمات جامعة عين شمس الدولية، قبل أن تُختتم أعمال المؤتمر بالحفل الختامي الرسمي.

 

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