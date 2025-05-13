الثلاثاء 13 مايو 2025
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أخبار مصر

مدير عمل بني سويف يسلم عقود توظيف لشباب في مجال الزراعة بالأردن

تسليم عقود توظيف
تسليم عقود توظيف لشباب في مجال الزراعة بالأردن

قام مدير مديرية عمل بني سويف أحمد معوض، اليوم الثلاثاء، بتسليم 82 عقد عمل لشباب من أبناء المحافظة كانوا قد تقدموا على فرص العمل التي أعلنت عنها "الوزارة" مؤخرًا، للعمل في مجالات الزراعة بالمملكة الأردنية الهاشمية برواتب تعادل إلى 19 ألف جنيه مصري كل شهر، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية،والادارة العامة للتشغيل،ومكتب التمثيل العمالي.

وقال مدير المديرية أنه تم تسليم 317 عقد عمل أخريين،إلى الأردن، وفي نفس المجال،وذلك خلال شهر إبريل 2025 الماضي.

هذا وأكد الشباب على شكرهم الى وزارة العمل  ،والوزير جبران  على توفير هذه الفرص، ومصداقيتها  وشارك في تسليم العقود هاني سعد مدير ادارة تراخيص عمل الأجانب..

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