الثلاثاء 13 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة ريال سوسيداد وسيلتا فيجو بالدوري الإسباني

فريق ريال سوسيداد،فيتو
فريق ريال سوسيداد،فيتو

 يستعد فريق ريال سوسيداد لمواجهة ضيفه سيلتا فيجو مساء اليوم الثلاثاء على ملعب “ريالي أرينا، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني.

 

موعد مباراة ريال سوسيداد وسيلتا فيجو 

 ومن المقرر أن تقام مباراة ريال سوسيداد ضد  سيلتا فيجو في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت مصر.

وسبق للفريقين أن تقابلا في 57 مباراة، وحقق ريال سوسيداد الفوز في 21 مواجهة، بينما تفوق سيلتا فيجو في 17 لقاء، وحسم التعادل 19 مباراة، وتشير الإحصائيات إلى تكافؤ كبير رغم تفوق بسيط لسوسيداد.

 

ويمكن مشاهدة البث المباشر عبر شبكة قنوات beIN Sports، أو من خلال تطبيق TOD TV المخصص لنقل مباريات الدوري الإسباني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإسباني ريال سوسيداد سيلتا فيجو فريق ريال سوسيداد مباريات الدوري الإسباني ريال سوسيداد وسيلتا فيجو موعد مباراة ريال سوسيداد وسيلتا فيجو ريال سوسيداد امام سيلتا فيجو ريال سوسيداد ضد سيلتا فيجو

مواد متعلقة

بايرن ميونخ يسعى لخطف صفقة برشلونة

ظهور مرموش، مانشستر سيتي يكشف عن قميصه الجديد (فيديو)

أرقام قياسية لسالم الدوسري مع الهلال السعودي

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة

لقاءات الصراع على قمة الدوري، مواعيد مباريات اليوم بالدوري المصري

الأهلي في مهمة صعبة أمام سيراميكا.. الأحمر يسعى لمواصلة انتصاراته للحفاظ على اللقب.. فريق كامل يغيب عن اللقاء.. الجماهير تنتظر المدرب الجديد.. وهذه أزمة النحاس

ظهور النني، الجزيرة يواجه البطائح بالدوري الإماراتي

المصري يصطدم بطموح فاركو اليوم بالدوري

الأكثر قراءة

مات في حادث أليم، حكاية المهندس أحمد عبد المرضي شهيد لقمة العيش (صور)

أخبار مصر: وفاة الفنان شريف ليلة، طرابلس تشتعل، صلاح يفقد بريقه أوروبيا، ورطة دولية لروسا بسبب طائرة ماليزيا، نصيحة بشأن الذهب

ترامب يخالف التقاليد، الرئيس الأمريكي يثير الجدل بعدم شرب القهوة خلال استقباله بالسعودية (فيديو)

لماذا فضل الخطيب التعاقد مع خوسيه ريفيرو على جوميز؟ مصدر بالأهلي يوضح

لون رابطة العنق مطابق لسجادة الطائرة، 4 أشياء أثارت جدلًا في زيارة ترامب للسعودية (فيديو)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025

توقعات بسقوط أمطار على هذه المناطق اليوم

"أجلسه مكانه"، طفل يبدع في حفظ المتون في حضور شيخ الأزهر (فيديو)

خدمات

المزيد

أتربة تغطي المحافظات وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف عن سيناريو الصعب

تعرف على أسعار النحاس اليوم

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل تدريبه منتخب البرازيل.. ماذا قدم أنشيلوتي مع ريال مدريد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القرع العسلي في المنام وعلاقتها بالشفاء القريب والراحة النفسية

تفسير رؤية الطين في المنام وعلاقتها بالتقصير في أداء الفرائض الدينية

هل يجب على الحاج أداء صلاة عيد الأضحى؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية