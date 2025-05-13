موعد مباراة ريال سوسيداد وسيلتا فيجو بالدوري الإسباني

يستعد فريق ريال سوسيداد لمواجهة ضيفه سيلتا فيجو مساء اليوم الثلاثاء على ملعب “ريالي أرينا، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال سوسيداد وسيلتا فيجو

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال سوسيداد ضد سيلتا فيجو في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت مصر.

وسبق للفريقين أن تقابلا في 57 مباراة، وحقق ريال سوسيداد الفوز في 21 مواجهة، بينما تفوق سيلتا فيجو في 17 لقاء، وحسم التعادل 19 مباراة، وتشير الإحصائيات إلى تكافؤ كبير رغم تفوق بسيط لسوسيداد.

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