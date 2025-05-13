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رياضة

يتبقى بندا واحدا، تفاصيل اتفاق برشلونة مع رافينيا لتمديد عقده حتى 2029

رافينيا، فيتو
رافينيا، فيتو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة نادي برشلونة اقتربت من التوصل إلى اتفاق من أجل تجديد عقد الجناح البرازيلي رافينيا، الذي يمتد حتى يونيو 2027.

مدة عقد رافينيا الجديد مع برشلونة 

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أنه من المتوقع أن يقوم النادي الكتالوني بتمديد عقده مع الدولي البرازيلي رافينيا (28 عاما) حتى عام 2029.

وأفادت بأنه رغم بعض التفاصيل لا تزال بحاجة إلى حسمها قبل توقيع الاتفاق، وبينها بند الشرط الجزائي لدى فسخ التعاقد، فإن مقربين من اللاعب يؤكدون أنه لن تكون هناك أي مشكلات وأن الاتفاق أصبح شبه محسوم.

أرقام رافينيا مع برشلونة 

وكان رافينيا قد انضم لصفوف البرسا في يوليو 2022، وقد تألق مع الفريق الكتالوني هذا الموسم، الذي شارك خلالها في 54 مباراة مع برشلونة في جميع البطولات، وسجل 34 هدفا ونفذ 25 تمريرة حاسمة.

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