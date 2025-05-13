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حوادث

طعنات في أعلى البطن، نص تقرير الطب الشرعي في مقتل شاب بالتجمع

الطب الشرعي، فيتو
الطب الشرعي، فيتو

أمرت نيابة القاهرة الجديدة باستعجال تقرير الطب الشرعي المبدئي حول حادث المتهم بقتل شخص بسبب مشادة كلامية بينهما أمام مشروع “بيت وطن” بالتجمع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وأوضح التقرير الطبي أن الوفاة نتيجة طعنات نافذة بأعلى البطن للمحني عليه؛ مما عجل بوفاته في الحال، بينما تواجدت بعض السحجات على الجثة وجروح أخرى. 

نص تقرير الطب الشرعي في مقتل شاب بالتجمع

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة وسقوط قتيل فى التجمع، وتم نقله إلى المشرحة.

 وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين وفاة شخص بعدما تشاجر مع آخر بسبب مشادة كلامية بينهما.

وبتكثيف الجهود الأمنية وتفريغ كاميرات المراقبة تم القبض على المتهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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