تحديد موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإسباني

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن الموعد المبدئي لانطلاق الموسم الجديد 2025-2026 من الدوري الإسباني - الليجا، والذي يواجه تعقيدات بسبب إقامة بطولة كأس العالم للأندية.

موعد انطلاق الدوري الإسباني للموسم الجديد

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن رابطة الدوري الإسباني واتحاد اللاعبين يضعان اللمسات الأخيرة على جدول الموسم المقبل.

وأوضحت أن الموافقة النهائية من رابطة الدوري، والاتحاد الإسباني، ورابطة اللاعبين هي الخطوة الأخيرة لتأكيد الموعد، بعد مفاوضات استمرت أشهر وتبادل النسخ النهائية للمشروع.

وحددت الصحيفة، يوم 15 أغسطس 2025 كموعد مبدئي لانطلاق الليجا، مع تأخر الاتفاق هذا العام بسبب التعقيدات الناتجة عن كأس العالم للأندية، التي تقام من 115 يونيو إلى 13 يوليو.

وأشارت "آس" إلى اتفاق مبدئي لتأجيل جولة أو جولتين لفريقي ريال مدريد، أو أتلتيكو مدريد إذا تأهل أحدهما للأدوار المتقدمة في كأس العالم للأندية، خاصة النهائي أو نصف النهائي (8-9 يوليو).

وأوضحت أن الفريقين قد ينهيان الموسم الحالي في يوليو، أي بعد الموعد المعتاد بشهر وعدة أسابيع، ما يشكل تحديًا أكبر مقارنة ببطولات مثل كأس العالم للمنتخبات أو اليورو، التي تؤثر على لاعبين محددين، وليس فريقين كاملين.

تعقيدات غير مسبوقة تواجه موسم الليجا الجديد

وتُعد هذه التعقيدات غير مسبوقة، حيث ستؤثر مشاركة ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية على قدرتهما على الاستعداد لانطلاق الليجا في الموعد المحدد، مما يتطلب مرونة في جدول المسابقة لضمان العدالة التنافسية.

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