بايرن ميونخ يسعى لخطف صفقة برشلونة

أفادت تقارير صحفية بأن بايرن ميونخ يدخل في مفاوضات جادة للحصول على خدمات جوناثان تاه لاعب باير ليفركوزن.

ويخطط برشلونة للتوقيع مع الألماني جوناثان تاه مجانا، لكنه ينتظر التخلي عن أحد مدافعيه الحاليين.

وأكد فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا: “يدفع بايرن ميونخ بقوة من أجل التقدم وإتمام صفقة التعاقد مع جوناثان تاه كلاعب حر، بعد أن أعيد فتح المفاوضات في نهاية شهر أبريل”.



وأضاف رومانو، عبر حسابه بشبكة "إكس": "المفاوضات مستمرة بشأن عقد يمتد لـ3 سنوات، وما يزال النادي في انتظار رد المدافع".



وصرح تاه مؤخرا بشأن مستقبله: "سأتخذ القرار قريبا.. لا أريد تحديد موعد، لكنه لن يكون بعد شهرين".



وعما إذا كان الرحيل عن البوندسليجا جذابا بالنسبة له، أفاد الدولي الألماني: "عندما تذهب إلى مكان قد لا تتحدث لغته، يكون هناك تحد كبير.



وأردف: سيتطلب الأمر مني الكثير للمشاركة مع الفريق.. ومع ذلك، يبقى السفر إلى الخارج جذابا لي بكل تأكيد".

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