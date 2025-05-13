الثلاثاء 13 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بايرن ميونخ يسعى لخطف صفقة برشلونة

بايرن ميونخ،فيتو
بايرن ميونخ،فيتو

 أفادت تقارير صحفية بأن بايرن ميونخ يدخل في مفاوضات جادة للحصول على خدمات جوناثان تاه لاعب باير ليفركوزن.

ويخطط برشلونة للتوقيع مع الألماني جوناثان تاه مجانا، لكنه ينتظر التخلي عن أحد مدافعيه الحاليين.

وأكد فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا: “يدفع بايرن ميونخ بقوة من أجل التقدم وإتمام صفقة التعاقد مع جوناثان تاه كلاعب حر، بعد أن أعيد فتح المفاوضات في نهاية شهر أبريل”.
 

وأضاف رومانو، عبر حسابه بشبكة "إكس": "المفاوضات مستمرة بشأن عقد يمتد لـ3 سنوات، وما يزال النادي في انتظار رد المدافع".

وصرح تاه مؤخرا بشأن مستقبله: "سأتخذ القرار قريبا.. لا أريد تحديد موعد، لكنه لن يكون بعد شهرين".

وعما إذا كان الرحيل عن البوندسليجا جذابا بالنسبة له، أفاد الدولي الألماني: "عندما تذهب إلى مكان قد لا تتحدث لغته، يكون هناك تحد كبير.

وأردف: سيتطلب الأمر مني الكثير للمشاركة مع الفريق.. ومع ذلك، يبقى السفر إلى الخارج جذابا لي بكل تأكيد".

أخبار ذات صلة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جوناثان تاه باير ليفركوزن بايرن ميونخ ليفركوزن

مواد متعلقة

أرقام قياسية لسالم الدوسري مع الهلال السعودي

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة

لقاءات الصراع على قمة الدوري، مواعيد مباريات اليوم بالدوري المصري

الأهلي في مهمة صعبة أمام سيراميكا.. الأحمر يسعى لمواصلة انتصاراته للحفاظ على اللقب.. فريق كامل يغيب عن اللقاء.. الجماهير تنتظر المدرب الجديد.. وهذه أزمة النحاس

ظهور النني، الجزيرة يواجه البطائح بالدوري الإماراتي

المصري يصطدم بطموح فاركو اليوم بالدوري

البنك الأهلي المنتشي بالفوز على "بيراميدز" يواجه حرس الحدود بالدوري

بعد غياب 12 عامًا.. منتخب الشباب يسعى لانتزاع بطاقة التأهل لمونديال تشيلي على حساب غانا.. غيابات الفراعنة والأوراق الرابحة للبلاك ستار.. والتاريخ ينصف مصر على النجوم السمراء

الأكثر قراءة

مات في حادث أليم، حكاية المهندس أحمد عبد المرضي شهيد لقمة العيش (صور)

أخبار مصر: وفاة الفنان شريف ليلة، طرابلس تشتعل، صلاح يفقد بريقه أوروبيا، ورطة دولية لروسا بسبب طائرة ماليزيا، نصيحة بشأن الذهب

توقعات بسقوط أمطار على هذه المناطق اليوم

شاهد، مقاتلة عسكرية سعودية ترافق طائرة ترامب قبل وصولها الرياض

علاء مبارك يثير الجدل بحديثه عن الشماتة في الموت، والنشطاء: الشماتة بموت الظالم واجبة

لحظة وصول طائرة ترامب إلى السعودية في زيارة تاريخية (فيديو)

"أجلسه مكانه"، طفل يبدع في حفظ المتون في حضور شيخ الأزهر (فيديو)

لقاءات الصراع على قمة الدوري، مواعيد مباريات اليوم بالدوري المصري

خدمات

المزيد

أتربة تغطي المحافظات وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف عن سيناريو الصعب

تعرف على أسعار النحاس اليوم

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل تدريبه منتخب البرازيل.. ماذا قدم أنشيلوتي مع ريال مدريد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الطين في المنام وعلاقتها بالتقصير في أداء الفرائض الدينية

هل يجب على الحاج أداء صلاة عيد الأضحى؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 13 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية