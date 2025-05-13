الثلاثاء 13 مايو 2025
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أخبار مصر

وزير التعليم: الوزارة لن تتوانى عن تقديم كافة سبل الدعم للمعلمين والطلاب

محمد عبد اللطيف وزير
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

 قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بزيارة مفاجئة لعدد ثلاث مدارس بمختلف المراحل التعليمية بإدارة الحوامدية التعليمية بمحافظة الجيزة؛ للوقوف على انتظام الدراسة داخل الفصول وتحقيق بيئة تعليمية آمنة ومستقرة تساهم في تحسين جودة العملية التعليمية.

 

وزير التعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بجولة مفاجئة في عدة مدارس بإدارة الحوامدية 

 ورافق الوزير خلال جولته، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

واستهل الوزير جولته التفقدية بزيارة مدرسة "عمر بن الخطاب الرسمية لغات" بإدارة الحوامدية التعليمية، والتي تضم عدد ٢٧٦٩ طالبًا وطالبة، حيث حرص الوزير على التأكد من انتظام الطلاب في الفصول الدراسية ونسب حضورهم، والاطمئنان على مستوى طلاب الصفوف الأولى فى القرائية، مشيدًا بدور المعلمين فى إجادة الطلاب فى القراءة.

 

 كما حرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الالتقاء المباشر بالطلاب والمعلمين، للوقوف على أبرز التحديات والاحتياجات، مستمعًا لآرائهم ومقترحاتهم حول أهم التحديات التي واجهتهم منذ بداية العام الدراسي، مؤكدا حرصه التام على تقديم كافة سبل الدعم للمعلمين.

وعقب ذلك، توجه الوزير لمدرسة "الحوامدية الإعدادية بنين" والتى تضم عدد ٢٠٢٩ طالبًا، واطلع عن كثب على مدى التزام الطلاب بالحضور، وأجرى حوارًا أبويًا معهم حول أمنياتهم وتطلعاتهم ومدى استفادتهم خلال العام الدراسي الحالي.

ثم توجه الوزير لمدرسة "الشهيد محمود إبراهيم عبد الجواد الابتدائية" والتى تضم عدد ٢١٩٠ طالبًا وطالبة، وشملت الجولة المرور على الفصول والمعامل، حيث حرص الوزير على التأكد من نسب انتظام الطلاب بالفصول، كما حرص على متابعة مستوى الطلاب فى القرائية.

وفي ختام جولته، أشاد الوزير بانتظام العملية التعليمية، بجهود الإدارات التعليمية والمديريات التعليمية في الحفاظ على انضباط المدارس وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، مؤكدا أن الوزارة لن تتوانى عن تقديم كافة سبل الدعم للمعلمين والطلاب في كافة المدارس على مستوى الجمهورية لتطوير المنظومة التعليمية، مثمنا جهودهم لضبط العملية التعليمية خلال العام الدراسي الحالي.

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وزير التربية والتعليم إدارة الحوامدية التعليمية محافظة الجيزة

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