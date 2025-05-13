وزير التعليم في زيارة مفاجئة لثلاث مدارس بالجيزة

قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بزيارة مفاجئة لثلاث مدارس بمختلف المراحل التعليمية بإدارة الحوامدية التعليمية بمحافظة الجيزة؛ للوقوف على انتظام الدراسة داخل الفصول وتحقيق بيئة تعليمية آمنة ومستقرة تساهم في تحسين جودة العملية التعليمية.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026

وكان وزير التعليم الخريطة استعرض الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026، والذي يبدأ في 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026، بواقع 36 أسبوعًا دراسيًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، حيث سيبدأ الفصل الدراسي الأول في 20 سبتمبر 2025 وحتى 22 يناير 2026، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 على أن يكون موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.

وأضاف أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ستبدأ يوم السبت الموافق 17 يناير 2026، وامتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 4 يونيو 2026.

وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 24 يناير 2026 وتنتهي يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026.

أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فيبدأ التجهيز لها الأحد الموافق 31 مايو 2026، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 20 يونيو 2026.

وتابع الوزير أن هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

وأشار الوزير إلى أن عدد أيام الدراسة الفعلية يبلغ 172 يومًا، منها 88 يومًا للفصل الأول و84 يوما للفصل الثاني، بعد حذف الإجازات الرسمية وأيام الجمع والسبت، مؤكدًا تخصيص الأسبوع الأخير في كل فصل للمراجعة.

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