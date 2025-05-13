الثلاثاء 13 مايو 2025
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خارج الحدود

تعزيز الاستثمارات التركية بمصر، تفاصيل اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره التركي

وزير الخارجية ونظيرة
وزير الخارجية ونظيرة التركى، فيتو

 جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة و"هاكان فيدان" وزير خارجية الجمهورية التركية اليوم، وذلك في إطار التواصل الدوري لدعم العلاقات المصرية - التركية وتبادل وجهات النظر إزاء التطورات في الشرق الأوسط.

 

التعاون والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا

 أشاد الوزير عبد العاطي بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات خلال الفترة الأخيرة، وثمَّن زيادة وتيرة الزيارات الثنائية رفيعة المستوى على نحو ساهم في مزيد من التعاون والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية. وأبدى الوزير عبد العاطي التطلع لمواصلة التعاون المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، فضلًا عن تعزيز الاستثمارات التركية في مصر.

 

استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم

 وقد بحث الوزيران التطورات في قطاع غزة على ضوء الكارثة الإنسانية الحالية هناك واستمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم، حيث أطلع الوزير عبد العاطي نظيره التركي على الجهود التي تبذلها مصر، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، لاستئناف وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، فضلًا عن دخول المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى غزة دون أية عوائق. 

 

إعادة إعمار غزة 

 كما ناقش الوزيران الخطوات المقبلة للجنة الوزارية العربية-الإسلامية، والتي تضم في عضويتها مصر وتركيا، مع الفاعلين الدوليين لحشد الدعم الدولي للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة خلال الفترة المقبلة، كما أطلع الوزير عبد العاطي نظيره التركي على ترتيبات مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار القطاع والذي سيُعقد فور التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار. 

وجدد الوزيران رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وأهمية السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وتبادلا الرؤى بشأن التطورات في ليبيا، حيث شدد الوزير عبد العاطي على دعم مصر للمؤسسات الوطنية الليبية، معربًا عن موقف مصر الداعي للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، وملكية الليبيين الخالصة للعملية السياسية، مؤكدًا على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت.

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بدر عبد العاطي هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية العلاقات المصرية - التركية التطورات في الشرق الأوسط مصر وتركيا

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